На Богодухів на Харківщині скинули три КАБи: пошкоджене сільгосппідприємство
Три КАБи-250, за попередніми даними, скинула авіація РФ на місто Богодухів близько 16:45 16 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Пошкоджені приміщення, техніка сільськогосподарського підприємства та щонайменше 25 житлових будинків та господарських споруд. 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Також о 17:00 війська РФ обстріляли село Подоли Куп’янського району. Поранення отримав 63-річний чоловік, пошкоджені приватні домоволодіння.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Богодухов, КАБ-250, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 21:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три КАБи-250, за попередніми даними, скинула авіація РФ на місто Богодухів близько 16:45 16 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.".