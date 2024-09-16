На Богодухів на Харківщині скинули три КАБи: пошкоджене сільгосппідприємство

Три КАБи-250, за попередніми даними, скинула авіація РФ на місто Богодухів близько 16:45 16 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджені приміщення, техніка сільськогосподарського підприємства та щонайменше 25 житлових будинків та господарських споруд. 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Також о 17:00 війська РФ обстріляли село Подоли Куп’янського району. Поранення отримав 63-річний чоловік, пошкоджені приватні домоволодіння.