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На Богодухів на Харківщині скинули три КАБи: пошкоджене сільгосппідприємство

Події 21:35   16.09.2024
Олена Нагорна
На Богодухів на Харківщині скинули три КАБи: пошкоджене сільгосппідприємство

Три КАБи-250, за попередніми даними, скинула авіація РФ на місто Богодухів близько 16:45 16 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджені приміщення, техніка сільськогосподарського підприємства та щонайменше 25 житлових будинків та господарських споруд. 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Також о 17:00 війська РФ обстріляли село Подоли Куп’янського району. Поранення отримав 63-річний чоловік, пошкоджені приватні домоволодіння.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 21:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три КАБи-250, за попередніми даними, скинула авіація РФ на місто Богодухів близько 16:45 16 вересня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.".