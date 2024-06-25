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КАБом-250 с GPS-модулем впервые ударили россияне по Харькову – Синегубов

Происшествия 21:14   25.06.2024
Оксана Якушко
КАБом-250 с GPS-модулем впервые ударили россияне по Харькову – Синегубов Скриншот

Россияне постоянно испытывают модифицированные боеприпасы, используя Харьков в качестве плацдарма для своих тренировок, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«У нас был первый удар по городу Харьков в воскресенье, по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем. УМПБ 30-Д стоит около 100 тысяч долларов. Возможно, немного дороже после модификации», — отметил Синегубов.

Россиянам становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, например, «Калибры», которые стоят около $10 миллионов. Так же С-400 — около $2 миллионов, если брать С-300 — до $500 тысяч стоит одна ракета.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Харьковская областная прокуратура сообщила, что враг ударил четырьмя авиабомбами по трем районам Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору в Холодногорском районе. В Шевченковском районе «прилетело» по частной школе и детсаду, здание частично разрушено. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Киевском районе было два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия. В результате всех четырех ударов известно об одном погибшем и 12 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии.  Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, транспорт заработал.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 21:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне постоянно испытывают модифицированные боеприпасы, используя Харьков в качестве плацдарма для своих тренировок, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.".