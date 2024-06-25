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КАБом-250 із GPS-модулем вперше вдарили росіяни по Харкову – Синєгубов

Події 21:14   25.06.2024
Оксана Якушко
КАБом-250 із GPS-модулем вперше вдарили росіяни по Харкову – Синєгубов

Росіяни постійно випробовують модифіковані боєприпаси, використовуючи Харків як плацдарм для своїх тренувань, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем. УМПБ 30-Д коштує близько $100 тисяч. Можливо, трішки більше після модифікації», – зазначив Синєгубов.

Росіянам дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад, «Калібри», які коштують близько $10 мільйонів. Так само С-400 — це біля $2 мільйонів, якщо брати С-300 — до $500 тисяч коштує одна ракета.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вдарив чотирма авіабомбами по трьох районах Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору в Холодногірському районі. У Шевченківському районі “приліт” був по приватній школі та дитсадку, будівля частково зруйнована. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Київському районі було два влучання до будівлі цеху підприємства, що не експлуатувався. Внаслідок усіх чотирьох ударів відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, двоє — у тяжкому стані. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.

Читайте також: Приватна школа та дитсадок, по яких “прилетіло” в Харкові, працювали — Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 21:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни постійно випробовують модифіковані боєприпаси, використовуючи Харків як плацдарм для своїх тренувань, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".