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ВСУ отбили часть территорий в Волчанске, а штурмы РФ вновь провалились – ISW

Украина 07:52   17.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ отбили часть территорий в Волчанске, а штурмы РФ вновь провалились – ISW

В сводке за 16 сентября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах ВСУ на Харьковском направлении. В то же время попытки РФ штурмовать украинские позиции на Харьковском и Купянском направлении вновь оказались неудачными.

Как уточнили в ISW, хотя российские блоггеры утверждали, что ВСУ не удалось контратаковать в районе Волчанска, Липцев и Глубокого, геолокационные кадры подтверждают успех украинских военных.

«Украинские силы недавно продвинулись северо-восточнее Харькова на фоне продолжающихся боев в этом районе 16 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, как российские войска наносят удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска (к северо-востоку от Харькова), что указывает на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции внутри завода», – отметили в ISW.

Кроме того, российские источники утверждали, что армия РФ смогла продвинуться на юго-востоке от Купянска. В свою очередь, аналитики сообщили о попытках оккупантов наступать на этом направлении, однако успехов ВС РФ в ISW также не подтверждают.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 07:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за 16 сентября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах ВСУ на Харьковском направлении. В то же время попытки РФ штурмовать украинские позиции на Харьковском и Купянском направлении вновь оказались неудачными.".