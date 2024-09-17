ВСУ отбили часть территорий в Волчанске, а штурмы РФ вновь провалились – ISW
В сводке за 16 сентября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах ВСУ на Харьковском направлении. В то же время попытки РФ штурмовать украинские позиции на Харьковском и Купянском направлении вновь оказались неудачными.
Как уточнили в ISW, хотя российские блоггеры утверждали, что ВСУ не удалось контратаковать в районе Волчанска, Липцев и Глубокого, геолокационные кадры подтверждают успех украинских военных.
«Украинские силы недавно продвинулись северо-восточнее Харькова на фоне продолжающихся боев в этом районе 16 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, как российские войска наносят удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска (к северо-востоку от Харькова), что указывает на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции внутри завода», – отметили в ISW.
Кроме того, российские источники утверждали, что армия РФ смогла продвинуться на юго-востоке от Купянска. В свою очередь, аналитики сообщили о попытках оккупантов наступать на этом направлении, однако успехов ВС РФ в ISW также не подтверждают.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, война, волчанск, контрнаступ, контрнаступление, купянское напавление;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 07:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за 16 сентября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах ВСУ на Харьковском направлении. В то же время попытки РФ штурмовать украинские позиции на Харьковском и Купянском направлении вновь оказались неудачными.".