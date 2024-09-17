ЗС РФ посилили штурмові групи у Вовчанську – ОТУВ «Харків»

Вранці 17 вересня ОТУВ “Харків” повідомило про поточну ситуацію на фронті на Харківському напрямку.

«У Вовчанську противник провів заходи щодо евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення, посилив штурмові групи 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу. У районі населеного пункту Тиха основна увага була приділена здійсненню повітряної розвідки з метою виявлення підрозділів Сил оборони України», – повідомили в ОТУВ «Харків».

Крім того, додали ЗСУ, ворог намагається поповнити втрати біля Глибокого і готується до штурмів неподалік Лук’янців.

На Харківському напрямку за добу було два бої. Втрати ворога: 10 убитих, 48 поранених, четверо здалися в полон. Також ЗСУ знищили 59 одиниць озброєння та військової техніки РФ: артсистему, чотири автомобілі та 52 БПЛА. Крім того, окупанти втратили 35 укриттів, місце зберігання БК та три стартові майданчики запуску БПЛА.