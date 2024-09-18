Друкують на 3D-принтері: ворог почав використовувати нові протипіхотні міни
В ОТУВ “Харків” показали нові міни, які почали використовувати ЗС РФ. Зовні і за принципом дії вони схожі на заборонений міжнародними конвенціями вибуховий пристрій “Пелюстка”.
Корпус мін виготовляють на 3D-принтері, усередині знаходиться підривник та заряд пластиду. Пристрої досить маленькі та непомітні, що робить їх особливо небезпечними.
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“Поки що немає перевірених даних про масштабне виробництво цих мін у Росії. Передбачається, що це може бути результатом приватної ініціативи окремих виробників”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.
У зв’язку з використанням нових вибухових пристроїв, ЗСУ закликали бути особливо обережними та уважними у зоні бойових дій, а також – на звільнених територіях.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” показали нові міни, які почали використовувати ЗС РФ. Зовні і за принципом дії вони схожі на заборонений міжнародними конвенціями вибуховий пристрій “Пелюстка”. ".