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Друкують на 3D-принтері: ворог почав використовувати нові протипіхотні міни

Україна 11:29   18.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Друкують на 3D-принтері: ворог почав використовувати нові протипіхотні міни

В ОТУВ “Харків” показали нові міни, які почали використовувати ЗС РФ. Зовні і за принципом дії вони схожі на заборонений міжнародними конвенціями вибуховий пристрій “Пелюстка”. 

Корпус мін виготовляють на 3D-принтері, усередині знаходиться підривник та заряд пластиду. Пристрої досить маленькі та непомітні, що робить їх особливо небезпечними.

Увага! У відео є ненормативна лексика

“Поки що немає перевірених даних про масштабне виробництво цих мін у Росії. Передбачається, що це може бути результатом приватної ініціативи окремих виробників”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

У зв’язку з використанням нових вибухових пристроїв, ЗСУ закликали бути особливо обережними та уважними у зоні бойових дій, а також – на звільнених територіях.

Читайте також: ЗС РФ посилили штурмові групи у Вовчанську – ОТУВ «Харків»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” показали нові міни, які почали використовувати ЗС РФ. Зовні і за принципом дії вони схожі на заборонений міжнародними конвенціями вибуховий пристрій “Пелюстка”. ".