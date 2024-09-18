Укріплення на кордоні Бєлгородської області випалюють дрони-дракони ЗСУ (фото)
FPV-дрони, які випалюють територію біля себе термітом, українські військові використовують близько двох тижнів. Експерт німецького видання «BILD» Юліан Рьопке розповів, наскільки ефективно працюють такі безпілотники у Харківській області.
Юліан Рьопке побував на передовій у Харківській області та відвідав 92-гу окрему штурмову бригаду ЗСУ. Батальйон ударних дронів «Ахіллес», який входить до її складу, продемонстрував, як за допомогою дронів-драконів полюють на військових РФ і знищують їхню бронетехніку.
“Дрони-дракони знищують російські укріплення на кордоні з Бєлгородською областю. Найчастіше це склади та логістичні пункти. Судячи з кадрів, щоб термітний заряд не розплавив дрон, його відокремлюють від корпусу металевою мискою”, – пише “BILD”.
Для ефективності, щоб дрони точно досягли призначення, військові випускають до десяти дронів по одній меті.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ахиллес, дрони, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 12:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "FPV-дрони, які випалюють територію біля себе термітом, українські військові використовують близько двох тижнів. Експерт німецького видання «BILD» Юліан Рьопке розповів, наскільки ефективно працюють такі безпілотники у Харківській області. ".