Укріплення на кордоні Бєлгородської області випалюють дрони-дракони ЗСУ (фото)

FPV-дрони, які випалюють територію біля себе термітом, українські військові використовують близько двох тижнів. Експерт німецького видання «BILD» Юліан Рьопке розповів, наскільки ефективно працюють такі безпілотники у Харківській області.

Юліан Рьопке побував на передовій у Харківській області та відвідав 92-гу окрему штурмову бригаду ЗСУ. Батальйон ударних дронів «Ахіллес», який входить до її складу, продемонстрував, як за допомогою дронів-драконів полюють на військових РФ і знищують їхню бронетехніку.

“Дрони-дракони знищують російські укріплення на кордоні з Бєлгородською областю. Найчастіше це склади та логістичні пункти. Судячи з кадрів, щоб термітний заряд не розплавив дрон, його відокремлюють від корпусу металевою мискою”, – пише “BILD”.

Для ефективності, щоб дрони точно досягли призначення, військові випускають до десяти дронів по одній меті.