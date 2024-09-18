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Лікарі боролися за життя: зупинилося серце співробітника Харківського ТЦК

Суспільство 13:14   18.09.2024
Вікторія Яковенко
Лікарі боролися за життя: зупинилося серце співробітника Харківського ТЦК Фото: Золочівська селищна рада

На Харківщині 14 вересня пішов з життя демобілізований захисник України, співробітник ТЦК Михайло Буканов, 1997 року народження.

«Михайло народився в селі Феськи, там виріс і закінчив школу. У 18 він пішов захищати незалежність України на території проведення антитерористичної операції. Після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, продовжував захищати державу на різних напрямках. У 2023 році, після отриманого поранення і контузії, був комісований за станом здоров’я. Далі була робота у другому відділі Богодухівського ТЦК, останнє місце роботи –  Новобаварський ТЦК. Лікарі боролися за його життя, але його серце зупинилося», – розповіли у Золочівській селищній раді.

У Михайла залишилися мама і брат, який наразі перебуває на військовій службі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 14 вересня пішов з життя демобілізований захисник України, співробітник ТЦК Михайло Буканов, 1997 року народження.".