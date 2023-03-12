Метро в Харкові зупинилося

Рух поїздів у метро припинили за кілька годин після запуску.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 10:15 12 березня.

У соцмережах пасажири пишуть, що на станціях оголосили про зупинку з технічних причин.

Раніше в метрополітені вирішили збільшити інтервали руху. Метро в Харкові відновило роботу в неділю, 12 березня, після тридобового простою через знеструмлення. Маршрути автотранспорту у зв’язку із запуском метро змінили.