Live
  • Неділя 12.03.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Метро в Харкові зупинилося

Суспільство 10:20   12.03.2023
Оксана Горун
Метро в Харкові зупинилося

Рух поїздів у метро припинили за кілька годин після запуску.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 10:15 12 березня.

У соцмережах пасажири пишуть, що на станціях оголосили про зупинку з технічних причин.

  • Читайте також: Метро в Харкові працює, але інтервали збільшили

    • Раніше в метрополітені вирішили збільшити інтервали руху. Метро в Харкові відновило роботу в неділю, 12 березня, після тридобового простою через знеструмлення. Маршрути автотранспорту у зв’язку із запуском метро змінили.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:26
    Метро в Харкові працює, але інтервали збільшили
    22:26
    У неділю в Харкові запустять тільки метро. Вводиться нова схема автобусів
    08:17
    Світло є в усіх жителів Харкова та області, електротранспорт ще не заживлений
    10:11
    Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА
    07:19
    Метро в Харкові працює як укриття, потяги не ходять

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Метро в Харкові зупинилося»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 10:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів у метро припинили за кілька годин після запуску".