Метро в Харкові зупинилося
Рух поїздів у метро припинили за кілька годин після запуску.
“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” о 10:15 12 березня.
У соцмережах пасажири пишуть, що на станціях оголосили про зупинку з технічних причин.
Читайте також: Метро в Харкові працює, але інтервали збільшили
Раніше в метрополітені вирішили збільшити інтервали руху. Метро в Харкові відновило роботу в неділю, 12 березня, після тридобового простою через знеструмлення. Маршрути автотранспорту у зв’язку із запуском метро змінили.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Метро в Харкові зупинилося»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів у метро припинили за кілька годин після запуску".