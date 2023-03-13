В Харькове опять остановилось метро — поезда стоят на самой длинной линии
Об остановке движения на Холодногорско-заводской линии метро сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
«По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и извиняемся за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба коммунального предприятия в 9:54 13 марта.
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Метро в Харькове возобновило работу в воскресенье, 12 марта, после трехсуточного простоя из-за обесточивания. Однако уже через несколько часов после старта поезда вновь остановились. Причиной стало недостаточное напряжение в электросети. Движение восстановили через два часа.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об остановке движения на Холодногорско-заводской линии метро сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен»".