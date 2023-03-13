В Харькове опять остановилось метро — поезда стоят на самой длинной линии

Об остановке движения на Холодногорско-заводской линии метро сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

«По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и извиняемся за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба коммунального предприятия в 9:54 13 марта.

Метро в Харькове возобновило работу в воскресенье, 12 марта, после трехсуточного простоя из-за обесточивания. Однако уже через несколько часов после старта поезда вновь остановились. Причиной стало недостаточное напряжение в электросети. Движение восстановили через два часа.