Live
  • Понеділок 13.03.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Трамваї і тролейбуси можуть запустити в Харкові в середу – Терехов

Суспільство 17:27   13.03.2023
Елена Нагорная
Трамваї і тролейбуси можуть запустити в Харкові в середу – Терехов

У Харкові робота наземного електротранспорту – трамваїв та тролейбусів – може бути відновлена в середу, 15 березня. Про це повідомив журналістам мер Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.

Терехов нагадав, що метро вже другий день, як перевозить пасажирів.

“На жаль, є серйозні пошкодження трансформаторних підстанцій та перебої з напругою. Тому сьогодні ми були змушені на якийсь час зупинити одну лінію метрополітену, але зараз метро знову повністю працює. Якщо все буде добре, то, за нашими приблизними оцінками, вже в середу вранці тролейбуси та трамваї вийдуть на маршрути міста“, – зазначив мер.

Збільшення інтервалів руху поїздів у метро Терехов пояснив пробілами в енергобалансі.

Читайте також:  Рух поїздів на лінії метро у Харкові відновили, але з умовою

“Інтервали руху потягів збільшені, оскільки баланс в енергосистемі не дозволяє нам зробити інакше. Адже, крім метро, нам потрібно також забезпечити роботу об’єктів критичної інфраструктури”, – сказав міський голова.

Читайте також:  У неділю у Харкові запустили лише метро. Вводиться нова схема автобусів

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

17:02
Жінка переїхала з Луганська в Чугуїв і в соцмережі мріяла про Путіна (відео)
16:49
З ознаками наркотичного сп’яніння: Харковом їздив порушник
16:31
На звільненій Куп’янщині майже пів року переховувався окупант – його затримали
15:53
Відновлення зруйнованої п’ятиповерхівки у Харкові – на фінішній прямій (фото)
15:08
“Всі джерела теплопостачання в роботі”: тепловики про ситуацію в Харкові

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Трамваї і тролейбуси можуть запустити в Харкові в середу – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 17:27;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові робота наземного електротранспорту – трамваїв та тролейбусів – може бути відновлена в середу, 15 березня. Про це повідомив журналістам мер Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.".