Трамваї і тролейбуси можуть запустити в Харкові в середу – Терехов
У Харкові робота наземного електротранспорту – трамваїв та тролейбусів – може бути відновлена в середу, 15 березня. Про це повідомив журналістам мер Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.
Терехов нагадав, що метро вже другий день, як перевозить пасажирів.
“На жаль, є серйозні пошкодження трансформаторних підстанцій та перебої з напругою. Тому сьогодні ми були змушені на якийсь час зупинити одну лінію метрополітену, але зараз метро знову повністю працює. Якщо все буде добре, то, за нашими приблизними оцінками, вже в середу вранці тролейбуси та трамваї вийдуть на маршрути міста“, – зазначив мер.
Збільшення інтервалів руху поїздів у метро Терехов пояснив пробілами в енергобалансі.
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“Інтервали руху потягів збільшені, оскільки баланс в енергосистемі не дозволяє нам зробити інакше. Адже, крім метро, нам потрібно також забезпечити роботу об’єктів критичної інфраструктури”, – сказав міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 17:27;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові робота наземного електротранспорту – трамваїв та тролейбусів – може бути відновлена в середу, 15 березня. Про це повідомив журналістам мер Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.".