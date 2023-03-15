Укрэнерго о ситуации в Харьковской области: сетевые ограничения сохраняются

15 марта в Харьковской области при росте потребления могут отключить свет во избежание перегрузок и аварий.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Сохраняются сетевые ограничения на Харьковщине, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены тяжелые повреждения сетям», — заявили в Укрэнерго.

О продолжительности планируемых ограничений пока не сообщают. В Укрэнерго заверили, что энергетики круглосуточно работают над устранением проблемы.

Читайте также: В городе под Харьковом завтра полдня не будет света