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Укрэнерго о ситуации в Харьковской области: сетевые ограничения сохраняются

Общество 12:40   15.03.2023
Виктория Яковенко
Укрэнерго о ситуации в Харьковской области: сетевые ограничения сохраняются Фото: НЭК «Укрэнерго»

15 марта в Харьковской области при росте потребления могут отключить свет во избежание перегрузок и аварий.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Сохраняются сетевые ограничения на Харьковщине, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены тяжелые повреждения сетям», — заявили в Укрэнерго.

О продолжительности планируемых ограничений пока не сообщают. В Укрэнерго заверили, что энергетики круглосуточно работают над устранением проблемы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 марта в Харьковской области при росте потребления могут отключить свет во избежание перегрузок и аварий.".