Укрэнерго о ситуации в Харьковской области: сетевые ограничения сохраняются
Фото: НЭК «Укрэнерго»
15 марта в Харьковской области при росте потребления могут отключить свет во избежание перегрузок и аварий.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«Сохраняются сетевые ограничения на Харьковщине, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены тяжелые повреждения сетям», — заявили в Укрэнерго.
О продолжительности планируемых ограничений пока не сообщают. В Укрэнерго заверили, что энергетики круглосуточно работают над устранением проблемы.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 марта в Харьковской области при росте потребления могут отключить свет во избежание перегрузок и аварий.".