В городе под Харьковом завтра полдня не будет света
Об отключении электричества в нескольких районах Дергачей сообщили в руководстве местной громады. Света не будет 16 марта с 9:00 до 16:00.
«Вниманию жителей районов «Поселок», «Новые Дергачи», а также улиц Светофорной, Семафорной, Независимости, Звездной, переулка Фрунзе. Завтра, 16 марта, будут проходить ремонтные работы в сети электроснабжения. Отключение электроэнергии запланировано с 09:00 до 16:00″, — сообщила пресс-служба Дергачевского горсовета.
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Напомним, НЭК «Укрэнерго» несколько суток информирует о том, что на Харьковщине возможны отключения электричества в случае перенагрузки системы в пиковые периоды. 14 марта свет отключили в Харькове. В облэнерго сообщили, что задействовали аварийные графики.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отключении электричества в нескольких районах Дергачей сообщили в руководстве местной громады. Света не будет 16 марта с 9:00 до 16:00".