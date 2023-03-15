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В городе под Харьковом завтра полдня не будет света

Общество 09:35   15.03.2023
Оксана Горун
В городе под Харьковом завтра полдня не будет света

Об отключении электричества в нескольких районах Дергачей сообщили в руководстве местной громады. Света не будет 16 марта с 9:00 до 16:00.

«Вниманию жителей районов «Поселок», «Новые Дергачи», а также улиц Светофорной, Семафорной, Независимости, Звездной, переулка Фрунзе. Завтра, 16 марта, будут проходить ремонтные работы в сети электроснабжения. Отключение электроэнергии запланировано с 09:00 до 16:00″, — сообщила пресс-служба Дергачевского горсовета.

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    • Напомним, НЭК «Укрэнерго» несколько суток информирует о том, что на Харьковщине возможны отключения электричества в случае перенагрузки системы в пиковые периоды. 14 марта свет отключили в Харькове. В облэнерго сообщили, что задействовали аварийные графики.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 09:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отключении электричества в нескольких районах Дергачей сообщили в руководстве местной громады. Света не будет 16 марта с 9:00 до 16:00".