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В Харькове — аварийные отключения света — облэнерго

Общество 10:35   14.03.2023
Оксана Горун
В Харькове — аварийные отключения света — облэнерго

В «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харькове применили графики аварийных отключений.

«В целях стабилизации ситуации в электросети в Харькове применяются графики аварийных отключений. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — распространил обращение энергетиков пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Он уточнил, что «проблемный период» — ориентировочно до 13:00 13 марта.

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    • Перед этим в «Укрэнерго» сообщили, что в Харьковской области возможны отключения электричества. По информации энергетиков причиной для таких отключений может стать рост потребления электроэнергии в пиковые часы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 10:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харькове применили графики аварийных отключений".