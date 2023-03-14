В Харькове — аварийные отключения света — облэнерго

В «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харькове применили графики аварийных отключений.

«В целях стабилизации ситуации в электросети в Харькове применяются графики аварийных отключений. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — распространил обращение энергетиков пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Он уточнил, что «проблемный период» — ориентировочно до 13:00 13 марта.

Перед этим в «Укрэнерго» сообщили, что в Харьковской области возможны отключения электричества. По информации энергетиков причиной для таких отключений может стать рост потребления электроэнергии в пиковые часы.