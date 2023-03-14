В Харькове — аварийные отключения света — облэнерго
В «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харькове применили графики аварийных отключений.
«В целях стабилизации ситуации в электросети в Харькове применяются графики аварийных отключений. Приносим извинения за доставленные неудобства!» — распространил обращение энергетиков пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
Он уточнил, что «проблемный период» — ориентировочно до 13:00 13 марта.
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Перед этим в «Укрэнерго» сообщили, что в Харьковской области возможны отключения электричества. По информации энергетиков причиной для таких отключений может стать рост потребления электроэнергии в пиковые часы.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харькове применили графики аварийных отключений".