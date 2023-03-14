У Харкові – аварійні відключення світла – обленерго

У “Харківобленерго” повідомили, що в Харкові застосували графіки аварійних відключень.

“З метою стабілізації ситуації в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень. Приносимо вибачення за доставлені незручності!” – поширив звернення енергетиків прессекретар “Харківобленерго” Володимир Скічко.

Він уточнив, що “проблемний період” – орієнтовно до 13:00 13 березня.

Перед цим в “Укренерго” повідомили, що в Харківській області можливі відключення електрики. За інформацією енергетиків причиною таких відключень може стати зростання споживання електроенергії в пікові години.