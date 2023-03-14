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У Харкові – аварійні відключення світла – обленерго

Суспільство 10:35   14.03.2023
Оксана Горун
У Харкові – аварійні відключення світла – обленерго

У “Харківобленерго” повідомили, що в Харкові застосували графіки аварійних відключень.

“З метою стабілізації ситуації в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень. Приносимо вибачення за доставлені незручності!” – поширив звернення енергетиків прессекретар “Харківобленерго” Володимир Скічко.

Він уточнив, що “проблемний період” – орієнтовно до 13:00 13 березня.

  • Читайте також: На Харківщині в суботу застосовується графік відключень електрики – Укренерго

    • Перед цим в “Укренерго” повідомили, що в Харківській області можливі відключення електрики. За інформацією енергетиків причиною таких відключень може стати зростання споживання електроенергії в пікові години.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 10:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” повідомили, що в Харкові застосували графіки аварійних відключень".