У Харківській області можуть застосувати графіки відключень світла – Укренерго
НЕК “Укренерго” поінформувала про те, що в Харківській області все ще існують обмеження щодо подачі електрики – після ракетної атаки 9 березня.
“Все ще існують мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях внаслідок пошкоджень мереж, завданих останньою атакою росіян 9 березня. При зростанні споживання у цих регіонах у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень”, – повідомила пресслужба “Укренерго“.
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Ремонти на об’єктах “Укренерго” продовжуються. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов спрогнозував, що на Харківщину повернуться віялові відключення світла.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” поінформувала про те, що в Харківській області все ще існують обмеження щодо подачі електрики – після ракетної атаки 9 березня".