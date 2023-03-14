У Харківській області можуть застосувати графіки відключень світла – Укренерго

НЕК “Укренерго” поінформувала про те, що в Харківській області все ще існують обмеження щодо подачі електрики – після ракетної атаки 9 березня.

“Все ще існують мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях внаслідок пошкоджень мереж, завданих останньою атакою росіян 9 березня. При зростанні споживання у цих регіонах у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень”, – повідомила пресслужба “Укренерго“.

Ремонти на об’єктах “Укренерго” продовжуються. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов спрогнозував, що на Харківщину повернуться віялові відключення світла.