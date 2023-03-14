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У Харківській області можуть застосувати графіки відключень світла – Укренерго

Суспільство 10:30   14.03.2023
Оксана Горун
У Харківській області можуть застосувати графіки відключень світла – Укренерго

НЕК “Укренерго” поінформувала про те, що в Харківській області все ще існують обмеження щодо подачі електрики – після ракетної атаки 9 березня.

“Все ще існують мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях внаслідок пошкоджень мереж, завданих останньою атакою росіян 9 березня. При зростанні споживання у цих регіонах у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень”, – повідомила пресслужба “Укренерго.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 10:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” поінформувала про те, що в Харківській області все ще існують обмеження щодо подачі електрики – після ракетної атаки 9 березня".