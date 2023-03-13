Віялові відключення світла ймовірно повернуться на Харківщину – Синєгубов
У Харківській області внаслідок ракетної атаки РФ по енергоінфраструктурі 9 березня все ще можливі аварійні відключення світла. Також, скоріш за все, у регіоні знову вимикатимуть електрику за графіком.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив у коментарі “Укрінформ”.
“У нас, скоріш за все, будуть графіки відключень знову. Оскільки ту потужність, яку ми наразі маємо, її не вистачає поки що для того, щоб задовольнити повністю потреби населення, потреби підприємств, промисловості. Не виключаємо ще можливі аварійні відключення, тому що ще ситуація знаходиться на такому стабілізаційному рівні”, – сказав Синєгубов.
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Він також нагадав, що енергетики протягом двох днів після ракетного удару РФ заживили 100% абонентів Харкова та області.
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Нагадаємо, графік погодинних відключень електроенергії, який раніше АТ «Харківобленерго» оновлювало щотижня, скасували на Харківщині з понеділка, 6 березня.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 17:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області внаслідок ракетної атаки РФ по енергоінфраструктурі 9 березня все ще можливі аварійні відключення світла. Також, скоріш за все, у регіоні знову вимикатимуть електрику за графіком.".