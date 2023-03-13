Веерные отключения света скорее всего вернутся на Харьковщину — Синегубов
В Харьковской области в результате ракетной атаки РФ по энергоинфраструктуре 9 марта все еще возможны аварийные отключения света. Также, скорее всего, в регионе снова будут отключать электричество по графику.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в комментарии изданию «Укринформ»
«У нас, скорее всего, будут графики отключений снова. Поскольку ту мощность, которую мы сейчас имеем, ее не хватает пока для того, чтобы удовлетворить полностью потребности населения, потребности предприятий, промышленности. Не исключаем еще возможные аварийные отключения, потому что еще ситуация находится на таком стабилизационном уровне», — сказал Синегубов.
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Он также напомнил, что энергетики в течение двух дней после ракетного удара РФ запитали 100% абонентов Харькова и области.
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Напомним, график почасовых отключений электроэнергии, который ранее АО «Харьковоблэнерго» обновляло еженедельно, отменили в Харьковской области с понедельника, 6 марта.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в результате ракетной атаки РФ по энергоинфраструктуре 9 марта все еще возможны аварийные отключения света. Также, скорее всего, в регионе снова будут отключать электричество по графику.".