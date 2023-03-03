На Харьковщине больше не будут отключать свет по графику. Информация облэнерго

С понедельника, 6 марта, в Харьковской области не будет применяться график почасовых отключений электроэнергии, который ранее АО «Харьковоблэнерго» обновляло еженедельно.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» рассказала спикер АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Она напомнила, что график почасовых отключений применялся в связи с дефицитом в энергосистеме вследствие ударов армии РФ, и НЭК «Укрэнерго» периодически доводило до областей лимиты — какое максимальное количество электроэнергии они могут использовать за день.

Отмена графика не означает, что обесточиваний не будет, подчеркнула Шевченко. По ее словам, внезапные отключения возможны в аварийных ситуациях, а плановые — при необходимости провести ремонты оборудования.

«Допустим, у нас есть участок проблемный, изношенное оборудование. Наши специалисты делают постоянно замеры, контролируют. И мы понимаем: чтобы не допустить аварийных отключений, нужно провести плановый ремонт оборудования. Потому что при аварийных отключениях повреждения бывают гораздо более серьезные. По Харькову у нас 60% оборудования было изношено еще до войны», — пояснила Шевченко.

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