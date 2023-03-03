Шмыгаль прокомментировал возможное повышение тарифов на электроэнергию (видео)
Кабмин после окончания отопительного сезона планирует повысить тарифы на электроэнергию, но уязвимые слои населения не пострадают от такого решения и смогут воспользоваться монетизированной субсидией, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.
«До конца отопительного сезона — мы если дали обещание, то выполним его — никакие тарифы меняться не будут», — сказал он.
Шмыгаль добавил, что разрушенную россиянами инфраструктуру нужно восстанавливать и это невозможно покрыть за счет нынешних средств энергокомпаний.
«Россияне разрушили огромную часть нашей электроинфраструктуры, оккупировали наши станции. Размер потерь это 40-50% нашей энергоспособности. Безусловно, все нужно восстанавливать, для этого нужны ресурсы, это значительно удорожает стоимость электроэнергии. Мы ее импортировали, когда у нас были отключения, блэкаут и не хватало собственной мощности. При том, что до начала полномасштабной агрессии наша страна была профицитным экспортером электроэнергии. Поэтому конечно, все это приводит к сложностям и накоплению проблем в энергетическом секторе, которые надо решать», — сказал Шмыгаль.
Премьер пообещал, что социально незащищенные слои не почувствуют возможной финансовой нагрузки из-за коммунальных тарифов.
«Правительство и Офис президента однозначно могут пообещать, что люди, уязвимые слои населения не могут пострадать из-за любой реализации проектов по развитию, восстановлению, стабилизации, развитию энергетики Украины. Поэтому мы будем это делать чрезвычайно сбалансировано и взвешенно, но путь к электрорынку, к рынку газа, к развитию цивилизованного энергетического рынка для Украины важен», — пояснил Шмыгаль.
Сейчас домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт⋅ч (включительно), платят за электроэнергию по тарифу 1,44 грн. (с НДС) за 1 кВт⋅ч, а те, которые потребляют более 250 кВт⋅ч — по тарифу 1,68 грн. (с НДС) за 1 кВт⋅ч.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 17:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин после окончания отопительного сезона планирует повысить тарифы на электроэнергию, но уязвимые слои населения не пострадают от такого решения и смогут воспользоваться монетизированной субсидией, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.".