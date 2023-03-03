Шмигаль прокоментував можливе підвищення тарифів на електроенергію (відео)

Кабмін після закінчення опалювального сезону планує підвищити тарифи на електроенергію, але вразливі верстви населення не постраждають від такого рішення і зможуть скористатися монетизованою субсидією, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

“До кінця опалювального сезону – ми якщо дали обіцянку, то виконаємо її – жодні тарифи змінюватися не будуть”, – сказав він.

Шмигаль додав, що зруйновану росіянами інфраструктуру потрібно відновлювати, і це неможливо покрити за рахунок коштів енергокомпаній.

“Росіяни зруйнували величезну частину нашої електроінфраструктури, окупували наші станції. Розмір втрат це 40-50% нашої енергоспроможності. Безумовно, все потрібно відновлювати, для цього потрібні ресурси, це значно здорожчує вартість електроенергії. Ми її імпортували, коли у нас були відключення, блекаут та не вистачало власної потужності. При тому, що до початку повномасштабної агресії наша країна була профіцитним експортером електроенергії. Тому звичайно, все це призводить до складнощів і накопичення проблем в енергетичному секторі, які треба розв’язувати”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр пообіцяв, що соціально незахищені верстви не відчують можливого фінансового навантаження через комунальні тарифи.

“Уряд та Офіс президента однозначно можуть пообіцяти, що люди, вразливі верстви населення не можуть постраждати через будь-яку реалізацію проєктів з розвитку відновлення, стабілізації, розвитку енергетики України. Тому ми будемо це робити надзвичайно збалансовано і виважено, але шлях до електроринку, до ринку газу, до розвитку цивілізованого енергетичного ринку для України важливий”, — пояснив Шмигаль.

Наразі домогосподарства, які споживають на місяць до 250 кВт·год (включно), платять за електроенергію за тарифом 1,44 грн. (з ПДВ) за 1 кВт·год, а ті, які споживають понад 250 кВт·год – за тарифом 1,68 грн. (з ПДВ) за 1 кВт⋅год.