На Харківщині більше не вимикатимуть електрику за графіком. Дані обленерго

З понеділка, 6 березня, у Харківській області не застосовуватиметься графік погодинних відключень електроенергії, який раніше АТ “Харківобленерго” оновлювало щотижня.

Про це кореспондентові МГ “Об’єктив” розповіла речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Вона нагадала, що графік погодинних відключень застосовувався через дефіцит в енергосистемі внаслідок ударів армії РФ, і НЕК “Укренерго” періодично доводило до областей ліміти – яку максимальну кількість електроенергії вони можуть використати за добу.

Скасування графіка не означає, що знеструмлень не буде, наголосила Шевченко. За її словами, раптові відключення можливі в аварійних ситуаціях, а планові – за необхідності провести ремонти обладнання.

“Припустимо, у нас є ділянка проблемна, зношене обладнання. Наші фахівці роблять постійно заміри, контролюють. І ми розуміємо: щоб не допустити аварійних відключень, потрібно провести плановий ремонт обладнання. Тому що при аварійних відключеннях пошкодження бувають набагато серйозніші. По Харкову у нас 60% обладнання було зношене ще до війни”, – пояснила Шевченко.

Як заздалегідь отримувати інформацію про відключення світла, дивіться ТУТ.