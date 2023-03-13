«Прямо сейчас»: харьковчан просят снизить потребление электроэнергии
Энергетики обратились к жителям Харькова с просьбой снизить потребление электроэнергии.
Как сообщают в пресс-службе «Харьковоблэнерго», такая необходимость связана с проведением восстановительных работ на объектах НЭК «Укрэнерго».
Из-за ракетной атаки 9 марта возникли серьезные повреждения в системе передачи электрической энергии.
«Чтобы их устранить, энергетики должны провести срочный ремонт оборудования. Это приведет к дополнительной нагрузке на энергосистему, поэтому специалисты просят потребителей о помощи», — объяснили в «Харьковоблэнерго».
Энергетики напомнили, что уменьшить потребление достаточно просто. По возможности следует ограничить использование мощных бытовых приборов: электроплит, обогревателей, бойлеров, стиральных машин и т.д. Также советуют выключить лишние электроприборы, которые не нужны сейчас.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики обратились к жителям Харькова с просьбой снизить потребление электроэнергии.".