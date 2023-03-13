«Прямо сейчас»: харьковчан просят снизить потребление электроэнергии

Энергетики обратились к жителям Харькова с просьбой снизить потребление электроэнергии.

Как сообщают в пресс-службе «Харьковоблэнерго», такая необходимость связана с проведением восстановительных работ на объектах НЭК «Укрэнерго».

Из-за ракетной атаки 9 марта возникли серьезные повреждения в системе передачи электрической энергии.

«Чтобы их устранить, энергетики должны провести срочный ремонт оборудования. Это приведет к дополнительной нагрузке на энергосистему, поэтому специалисты просят потребителей о помощи», — объяснили в «Харьковоблэнерго».

Энергетики напомнили, что уменьшить потребление достаточно просто. По возможности следует ограничить использование мощных бытовых приборов: электроплит, обогревателей, бойлеров, стиральных машин и т.д. Также советуют выключить лишние электроприборы, которые не нужны сейчас.