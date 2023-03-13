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“Прямо зараз”: харків’ян просять знизити споживання електроенергії

Суспільство 12:33   13.03.2023
Вікторія Яковенко
“Прямо зараз”: харків’ян просять знизити споживання електроенергії Фото: Вікторія Яковенко

Енергетики звернулися до мешканців Харкова із проханням знизити споживання електроенергії.

Як повідомляють у пресслужбі “Харківобленерго”, така необхідність пов’язана із проведенням відновлювальних робіт на об’єктах НЕК “Укренерго”.

Через ракетну атаку 9 березня виникли серйозні пошкодження в системі передачі електричної енергії.

“Щоб їх усунути, енергетики мають провести терміновий ремонт обладнання. Це призведе до додаткового навантаження на енергосистему, тож фахівці просять споживачів про допомогу”, – пояснили у “Харківобленерго”.

Енергетики нагадали, що зменшити споживання досить просто. По можливості слід обмежити використання потужних побутових приладів: електроплит, обігрівачів, бойлерів, пральних машин та інше. Також радять вимкнути зайві електроприлади, які наразі не потрібні.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 12:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики звернулися до мешканців Харкова із проханням знизити споживання електроенергії.".