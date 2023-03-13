У Харківській області протягом дня можуть відключати світло – Укренерго
У Харківській та Житомирській областях, які найбільше постраждали від російських обстрілів 9 березня, при зростанні споживання електроенергії можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Про це повідомила 13 березня вранці пресслужба Укренерго. За даними енергетиків, робота над відновленням того, що розбили російські ракети, на Харківщині продовжується.
“Крім того, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено мережі у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи”, – зазначили в “Укренерго”.
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Нагадаємо, 13 березня в Харкові знову зупинялося метро. Потяги не їздили близько пів години на найдовшій із гілок – Холодногірсько-заводській. Наразі рух відновили, але збільшили інтервали.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській та Житомирській областях, які найбільше постраждали від російських обстрілів 9 березня, при зростанні споживання електроенергії можуть застосовувати графіки погодинних відключень".