В Харьковской области в течение дня могут отключать свет — Укрэнерго
В Харьковской и Житомирской областях, наиболее пострадавших от российских обстрелов 9 марта, при росте потребления электроэнергии могут применять графики почасовых отключений.
Об этом сообщила утром 13 марта пресс-служба Укрэнерго. По данным энергетиков, работа над восстановлением того, что разбили российские ракеты, на Харьковщине продолжается.
«Кроме того, в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены сети в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Там, где разрешает безопасность, продолжаются ремонтные работы», — отметили в «Укрэнерго».
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Напомним, 13 марта в Харькове опять останавливалось метро. Поезда не ездили около получаса на самой длинной из веток — Холодногорско-заводской. Сейчас движение восстановили, но увеличили интервалы.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской и Житомирской областях, наиболее пострадавших от российских обстрелов 9 марта, при росте потребления электроэнергии могут применять графики почасовых отключений".