В Харьковской области в течение дня могут отключать свет — Укрэнерго

В Харьковской и Житомирской областях, наиболее пострадавших от российских обстрелов 9 марта, при росте потребления электроэнергии могут применять графики почасовых отключений.

Об этом сообщила утром 13 марта пресс-служба Укрэнерго. По данным энергетиков, работа над восстановлением того, что разбили российские ракеты, на Харьковщине продолжается.

«Кроме того, в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены сети в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Там, где разрешает безопасность, продолжаются ремонтные работы», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, 13 марта в Харькове опять останавливалось метро. Поезда не ездили около получаса на самой длинной из веток — Холодногорско-заводской. Сейчас движение восстановили, но увеличили интервалы.