В Харьковской области могут применить графики отключений света — Укрэнерго
НЭК «Укрэнерго» проинформировало о том, что в Харьковской области все еще существуют ограничения в подаче электричества — после ракетной атаки 9 марта.
«Все еще существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях в результате повреждений сетей, нанесенных последней атакой россиян 9 марта. При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
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Ремонты на объектах «Укрэнерго» продолжаются. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов спрогнозировал, что в Харьковскую область вернутся веерные отключения света.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» проинформировало о том, что в Харьковской области все еще существуют ограничения в подаче электричества — после ракетной атаки 9 марта".