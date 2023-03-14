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В Харьковской области могут применить графики отключений света — Укрэнерго

Общество 10:30   14.03.2023
Оксана Горун
В Харьковской области могут применить графики отключений света — Укрэнерго

НЭК «Укрэнерго» проинформировало о том, что в Харьковской области все еще существуют ограничения в подаче электричества — после ракетной атаки 9 марта.

«Все еще существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях в результате повреждений сетей, нанесенных последней атакой россиян 9 марта. При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Ситуация в энергосистеме Украины 14 марта 2023

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    • Ремонты на объектах «Укрэнерго» продолжаются. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов спрогнозировал, что в Харьковскую область вернутся веерные отключения света.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 10:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» проинформировало о том, что в Харьковской области все еще существуют ограничения в подаче электричества — после ракетной атаки 9 марта".