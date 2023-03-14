В Харьковской области могут применить графики отключений света — Укрэнерго

НЭК «Укрэнерго» проинформировало о том, что в Харьковской области все еще существуют ограничения в подаче электричества — после ракетной атаки 9 марта.

«Все еще существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях в результате повреждений сетей, нанесенных последней атакой россиян 9 марта. При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Ремонты на объектах «Укрэнерго» продолжаются. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов спрогнозировал, что в Харьковскую область вернутся веерные отключения света.