У місті під Харковом завтра пів дня не буде світла

Про відключення електрики в кількох районах Дергачів повідомили у керівництві місцевої громади. Світла не буде 16 березня з 9:00 до 16:00.

“До уваги мешканців районів “Посьолок”, “Нові Дергачі”, а також вулиць Світлофорної, Семафорної, Незалежності, Зоряної, провулку Фрунзе. Завтра, 16 березня, відбуватимуться ремонтні роботи у мережі електропостачання. Відключення електроенергії заплановано з 09:00 до 16:00“, – повідомила пресслужба Дергачівської міськради.

Нагадаємо, НЕК “Укренерго” кілька діб інформує про те, що на Харківщині можливі відключення електрики в разі перенавантаження системи у пікові періоди. 14 березня світло відключили в Харкові. В обленерго повідомили, що задіяли аварійні графіки.