У місті під Харковом завтра пів дня не буде світла
Про відключення електрики в кількох районах Дергачів повідомили у керівництві місцевої громади. Світла не буде 16 березня з 9:00 до 16:00.
“До уваги мешканців районів “Посьолок”, “Нові Дергачі”, а також вулиць Світлофорної, Семафорної, Незалежності, Зоряної, провулку Фрунзе. Завтра, 16 березня, відбуватимуться ремонтні роботи у мережі електропостачання. Відключення електроенергії заплановано з 09:00 до 16:00“, – повідомила пресслужба Дергачівської міськради.
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Нагадаємо, НЕК “Укренерго” кілька діб інформує про те, що на Харківщині можливі відключення електрики в разі перенавантаження системи у пікові періоди. 14 березня світло відключили в Харкові. В обленерго повідомили, що задіяли аварійні графіки.
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Ви читали новину: «У місті під Харковом завтра пів дня не буде світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відключення електрики в кількох районах Дергачів повідомили у керівництві місцевої громади. Світла не буде 16 березня з 9:00 до 16:00".