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У місті під Харковом завтра пів дня не буде світла

Суспільство 09:35   15.03.2023
Оксана Горун
У місті під Харковом завтра пів дня не буде світла

Про відключення електрики в кількох районах Дергачів повідомили у керівництві місцевої громади. Світла не буде 16 березня з 9:00 до 16:00.

До уваги мешканців районів “Посьолок”, “Нові Дергачі”, а також вулиць Світлофорної, Семафорної, Незалежності, Зоряної, провулку Фрунзе.  Завтра, 16 березня, відбуватимуться ремонтні роботи у мережі електропостачання. Відключення електроенергії заплановано з 09:00 до 16:00“, – повідомила пресслужба Дергачівської міськради.

  • Читайте також: У Харківській області можуть застосувати графіки відключень світла – Укренерго

    • Нагадаємо, НЕК “Укренерго” кілька діб інформує про те, що на Харківщині можливі відключення електрики в разі перенавантаження системи у пікові періоди. 14 березня світло відключили в Харкові. В обленерго повідомили, що задіяли аварійні графіки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 09:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відключення електрики в кількох районах Дергачів повідомили у керівництві місцевої громади. Світла не буде 16 березня з 9:00 до 16:00".