Укренерго про ситуацію на Харківщині: мережеві обмеження зберігаються
Фото: НЕК “Укренерго”
15 березня на Харківщині при зростанні споживання можуть відключити світло, щоб уникнути перевантажень та аварій.
Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».
«Зберігаються мережеві обмеження на Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано тяжких ушкоджень мережам», – заявили в Укренерго.
Про тривалість запланованих обмежень поки не повідомляють. В Укренерго запевнили, що енергетики цілодобово працюють над усуненням проблеми.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 березня на Харківщині при зростанні споживання можуть відключити світло, щоб уникнути перевантажень та аварій.".