Укренерго про ситуацію на Харківщині: мережеві обмеження зберігаються

15 березня на Харківщині при зростанні споживання можуть відключити світло, щоб уникнути перевантажень та аварій.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

«Зберігаються мережеві обмеження на Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано тяжких ушкоджень мережам», – заявили в Укренерго.

Про тривалість запланованих обмежень поки не повідомляють. В Укренерго запевнили, що енергетики цілодобово працюють над усуненням проблеми.

Читайте також: У місті під Харковом завтра пів дня не буде світла