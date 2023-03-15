Электротранспорт в Харькове все еще не работает: что говорят в мэрии

Спустя почти неделю после российской ракетной атаки, в Харькове еще не восстановили движение наземного электротранспорта. Работает метро, а «на поверхности» маршруты трамваев и троллейбусов перекрывают автобусами.

Утром 15 марта в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что электротранспорт все еще не вышел на маршруты. Точных прогнозов, когда это может произойти, не дают.

«Работаем. Пока только так можем сказать», — прокомментировали в мэрии.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предполагал, что запустить электротранспорт удастся утром 15 марта. Напомним, после ракетной атаки 9 марта Харьков был обесточен почти на двое суток (электричество на объекты критической инфраструктуры подали раньше). Метро в городе запустили в воскресенье, 12 марта. И подземка в этот день работала с остановками — поезда стояли примерно два часа. С понедельника подземка работает практически без перебоев.