Электротранспорт в Харькове все еще не работает: что говорят в мэрии
Спустя почти неделю после российской ракетной атаки, в Харькове еще не восстановили движение наземного электротранспорта. Работает метро, а «на поверхности» маршруты трамваев и троллейбусов перекрывают автобусами.
Утром 15 марта в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что электротранспорт все еще не вышел на маршруты. Точных прогнозов, когда это может произойти, не дают.
«Работаем. Пока только так можем сказать», — прокомментировали в мэрии.
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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предполагал, что запустить электротранспорт удастся утром 15 марта. Напомним, после ракетной атаки 9 марта Харьков был обесточен почти на двое суток (электричество на объекты критической инфраструктуры подали раньше). Метро в городе запустили в воскресенье, 12 марта. И подземка в этот день работала с остановками — поезда стояли примерно два часа. С понедельника подземка работает практически без перебоев.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спустя почти неделю после российской ракетной атаки, в Харькове еще не восстановили движение наземного электротранспорта. Работает метро, а «на поверхности» маршруты трамваев и троллейбусов перекрывают автобусами".