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Електротранспорт у Харкові все ще не працює: що кажуть у мерії

Суспільство 08:28   15.03.2023
Оксана Горун
Електротранспорт у Харкові все ще не працює: що кажуть у мерії

Майже через тиждень після російської ракетної атаки, у Харкові ще не відновили рух наземного електротранспорту. Працює метро, ​​а “на поверхні” маршрути трамваїв та тролейбусів перекривають автобусами.

Вранці 15 березня у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що електротранспорт досі не вийшов на маршрути. Точних прогнозів, коли це може статися, не дають.

“Працюємо. Поки що тільки так можемо сказати”, – прокоментували в мерії.

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    • Раніше мер Харкова Ігор Терехов припускав, що запустити електротранспорт вдасться вранці 15 березня. Нагадаємо, після ракетної атаки 9 березня Харків був знеструмлений майже на дві доби (електрику на об’єкти критичної інфраструктури подали раніше). Метро в місті запустили в неділю, 12 березня. І підземка цього дня працювала із зупинками – потяги стояли приблизно дві години. З понеділка підземка працює практично без перебоїв.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 08:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже через тиждень після російської ракетної атаки, у Харкові ще не відновили рух наземного електротранспорту. Працює метро, ​​а “на поверхні” маршрути трамваїв та тролейбусів перекривають автобусами".