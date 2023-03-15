Електротранспорт у Харкові все ще не працює: що кажуть у мерії

Майже через тиждень після російської ракетної атаки, у Харкові ще не відновили рух наземного електротранспорту. Працює метро, ​​а “на поверхні” маршрути трамваїв та тролейбусів перекривають автобусами.

Вранці 15 березня у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що електротранспорт досі не вийшов на маршрути. Точних прогнозів, коли це може статися, не дають.

“Працюємо. Поки що тільки так можемо сказати”, – прокоментували в мерії.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов припускав, що запустити електротранспорт вдасться вранці 15 березня. Нагадаємо, після ракетної атаки 9 березня Харків був знеструмлений майже на дві доби (електрику на об’єкти критичної інфраструктури подали раніше). Метро в місті запустили в неділю, 12 березня. І підземка цього дня працювала із зупинками – потяги стояли приблизно дві години. З понеділка підземка працює практично без перебоїв.