У Харкові тролейбуси виїжджають на маршрути вперше з 9 березня (відео)
Рух тролейбусів у Харкові відновлюється сьогодні, 15 березня, вперше після російського ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня.
Відео виїзду тролейбусів на маршрути опублікувала пресслужба Харківської міськради.
Запуск тролейбусів увечері 15 березня анонсував мер Ігор Терехов. Трамваї, за його словами, відновлять рух завтра, 16 березня. Однак подробиці – о котрій годині та чи на всіх маршрутах – міський голова не уточнив.
Відео: Харківська міськрада
Раніше в “Харківобленерго” повідомили, що за час, що минув після ракетного удару 9 березня, відремонтували обладнання та стабілізували напругу в мережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 17:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів у Харкові відновлюється сьогодні, 15 березня, вперше після російського ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня.".