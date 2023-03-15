У Харкові тролейбуси виїжджають на маршрути вперше з 9 березня (відео)

Рух тролейбусів у Харкові відновлюється сьогодні, 15 березня, вперше після російського ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня.

Відео виїзду тролейбусів на маршрути опублікувала пресслужба Харківської міськради.

Запуск тролейбусів увечері 15 березня анонсував мер Ігор Терехов. Трамваї, за його словами, відновлять рух завтра, 16 березня. Однак подробиці – о котрій годині та чи на всіх маршрутах – міський голова не уточнив.

Відео: Харківська міськрада

Раніше в “Харківобленерго” повідомили, що за час, що минув після ракетного удару 9 березня, відремонтували обладнання та стабілізували напругу в мережі.