Live
  • Середа 15.03.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

У Харкові тролейбуси виїжджають на маршрути вперше з 9 березня (відео)

Суспільство 17:39   15.03.2023
Олена Нагорна
У Харкові тролейбуси виїжджають на маршрути вперше з 9 березня (відео)

Рух тролейбусів у Харкові відновлюється сьогодні, 15 березня, вперше після російського ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня.

Відео виїзду тролейбусів на маршрути опублікувала пресслужба Харківської міськради.

Запуск тролейбусів увечері 15 березня анонсував мер Ігор Терехов. Трамваї, за його словами, відновлять рух завтра, 16 березня. Однак подробиці – о котрій годині та чи на всіх маршрутах – міський голова не уточнив.

Відео: Харківська міськрада

Раніше в “Харківобленерго” повідомили, що за час, що минув після ракетного удару 9 березня, відремонтували обладнання та стабілізували напругу в мережі.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:02
Не 150, а 53 авто: хулігана, який різав колеса на Салтівці, залишили в СІЗО
17:39
У Харкові тролейбуси виїжджають на маршрути вперше з 9 березня (відео)
17:07
Депутатка з Куп’янщини відправила 250 тонн харківського соняшнику в РФ
16:41
СБУ затримала освітянку з Куп’янська, що “очолювала” ліцей під керівництвом РФ
16:10
Терехов повідомив, коли трамваї та тролейбуси у Харкові вийдуть на лінії

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові тролейбуси виїжджають на маршрути вперше з 9 березня (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 17:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів у Харкові відновлюється сьогодні, 15 березня, вперше після російського ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня.".