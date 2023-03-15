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В Харькове троллейбусы выезжают на маршруты впервые с 9 марта (видео)

Общество 17:39   15.03.2023
Елена Нагорная
В Харькове троллейбусы выезжают на маршруты впервые с 9 марта (видео)

Движение троллейбусов в Харькове восстанавливается сегодня, 15 марта, впервые после российского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта.

Видео выезда троллейбусов на маршруты опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.

Запуск троллейбусов вечером 15 марта анонсировал мэр Игорь Терехов. Трамваи, по его словам, возобновят движение завтра, 16 марта. Однако подробности — во сколько и на всех ли маршрутах — городской голова не уточнил.

Видео: Харьковский горсовет

Ранее в «Харьковоблэнерго» сообщили, что за время, прошедшее после ракетного удара 9 марта, отремонтировали оборудование и стабилизировали напряжение в сети.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 17:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов в Харькове восстанавливается сегодня, 15 марта, впервые после российского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта.".