В Харькове троллейбусы выезжают на маршруты впервые с 9 марта (видео)

Движение троллейбусов в Харькове восстанавливается сегодня, 15 марта, впервые после российского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта.

Видео выезда троллейбусов на маршруты опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.

Запуск троллейбусов вечером 15 марта анонсировал мэр Игорь Терехов. Трамваи, по его словам, возобновят движение завтра, 16 марта. Однако подробности — во сколько и на всех ли маршрутах — городской голова не уточнил.

Видео: Харьковский горсовет

Ранее в «Харьковоблэнерго» сообщили, что за время, прошедшее после ракетного удара 9 марта, отремонтировали оборудование и стабилизировали напряжение в сети.