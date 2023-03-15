Терехов повідомив, коли трамваї та тролейбуси у Харкові вийдуть на лінії

“Харківобленерго” завершило ремонт обладнання, необхідного для запуску електротранспорту в Харкові. Тролейбуси з’являться на дорогах уже сьогодні.

“Сьогодні увечері запускаємо рух тролейбусів. Уже завтра на вулиці Харкова повернеться трамвай”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Він подякував комунальникам та енергетикам, які працювали цілодобово, щоб повернути транспорт якнайшвидше.

Раніше в “Харківобленерго” повідомили, що за час, що минув після ракетного удару 9 березня, відремонтували обладнання та стабілізували напругу в мережі.