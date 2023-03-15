Терехов повідомив, коли трамваї та тролейбуси у Харкові вийдуть на лінії
“Харківобленерго” завершило ремонт обладнання, необхідного для запуску електротранспорту в Харкові. Тролейбуси з’являться на дорогах уже сьогодні.
“Сьогодні увечері запускаємо рух тролейбусів. Уже завтра на вулиці Харкова повернеться трамвай”, – написав мер міста Ігор Терехов.
Він подякував комунальникам та енергетикам, які працювали цілодобово, щоб повернути транспорт якнайшвидше.
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Раніше в “Харківобленерго” повідомили, що за час, що минув після ракетного удару 9 березня, відремонтували обладнання та стабілізували напругу в мережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 16:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Харківобленерго” завершило ремонт обладнання, необхідного для запуску електротранспорту в Харкові. Тролейбуси з’являться на дорогах уже сьогодні".