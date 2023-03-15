Live
  • Середа 15.03.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Терехов повідомив, коли трамваї та тролейбуси у Харкові вийдуть на лінії

Суспільство 16:10   15.03.2023
Оксана Горун
Терехов повідомив, коли трамваї та тролейбуси у Харкові вийдуть на лінії

“Харківобленерго” завершило ремонт обладнання, необхідного для запуску електротранспорту в Харкові. Тролейбуси з’являться на дорогах уже сьогодні.

“Сьогодні увечері запускаємо рух тролейбусів. Уже завтра на вулиці Харкова повернеться трамвай”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Він подякував комунальникам та енергетикам, які працювали цілодобово, щоб повернути транспорт якнайшвидше.

  • Читайте також: Трамваї і тролейбуси можуть запустити в Харкові в середу – Терехов

    • Раніше в “Харківобленерго” повідомили, що за час, що минув після ракетного удару 9 березня, відремонтували обладнання та стабілізували напругу в мережі.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:34
    Під час обстрілу Харкова постраждав інтернат та житловий будинок – Терехов
    10:50
    Терехов: біля місця “прильоту” у Харкові – житлові будинки, вибило шибки
    08:28
    Електротранспорт у Харкові все ще не працює: що кажуть у мерії
    19:56
    Терехов: більше ніж сотня автобусів замінюють у Харкові тролейбуси і трамваї
    17:27
    Трамваї і тролейбуси можуть запустити в Харкові в середу – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов повідомив, коли трамваї та тролейбуси у Харкові вийдуть на лінії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 16:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Харківобленерго” завершило ремонт обладнання, необхідного для запуску електротранспорту в Харкові. Тролейбуси з’являться на дорогах уже сьогодні".