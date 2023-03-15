Терехов сообщил, когда трамваи и троллейбусы в Харькове выйдут на линии
«Харьковоблэнерго» завершило ремонт оборудования, необходимого для запуска электротранспорта в Харькове. Троллейбусы появятся на дорогах уже сегодня.
«Сегодня вечером запускаем движение троллейбусов. Уже завтра на улицы Харькова вернется трамвай», — написал мэр города Игорь Терехов.
Он поблагодарил коммунальщиков и энергетиков, которые работали круглосуточно, чтобы вернуть транспорт как можно быстрее.
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Ранее в «Харьковоблэнерго» сообщили, что за время, прошедшее после ракетного удара 9 марта, отремонтировали оборудование и стабилизировали напряжение в сети.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 16:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьковоблэнерго» завершило ремонт оборудования, необходимого для запуска электротранспорта в Харькове. Троллейбусы появятся на дорогах уже сегодня".