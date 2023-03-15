Терехов сообщил, когда трамваи и троллейбусы в Харькове выйдут на линии

«Харьковоблэнерго» завершило ремонт оборудования, необходимого для запуска электротранспорта в Харькове. Троллейбусы появятся на дорогах уже сегодня.

«Сегодня вечером запускаем движение троллейбусов. Уже завтра на улицы Харькова вернется трамвай», — написал мэр города Игорь Терехов.

Он поблагодарил коммунальщиков и энергетиков, которые работали круглосуточно, чтобы вернуть транспорт как можно быстрее.

Ранее в «Харьковоблэнерго» сообщили, что за время, прошедшее после ракетного удара 9 марта, отремонтировали оборудование и стабилизировали напряжение в сети.