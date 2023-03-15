Графики движения автобусов, троллейбусов и трамваев в Харькове. Данные мэрии
По состоянию на вечер 15 марта в Харькове полностью восстановлено движение троллейбусов, продолжают курсировать автобусы, а с завтрашнего дня, 16 марта, на маршруты выедут трамваи.
Расписание работы наземного пассажирского транспорта опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.
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Запуск троллейбусов вечером 15 марта анонсировал мэр Игорь Терехов. Трамваи, по его словам, возобновят движение завтра, 16 марта. Однако подробности — во сколько и на всех ли маршрутах — городской голова не уточнил.
Ранее в «Харьковоблэнерго» сообщили, что за время, прошедшее после ракетного удара 9 марта, отремонтировали оборудование и стабилизировали напряжение в сети.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 18:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на вечер 15 марта в Харькове полностью восстановлено движение троллейбусов, продолжают курсировать автобусы, а с завтрашнего дня, 16 марта, на маршруты выедут трамваи.".