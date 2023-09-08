На Северную Салтовку возвращаются магазины, аптеки, СТО и парикмахерские
На Северной Салтовке – одном из самых разрушенных в результате обстрелов районов Харькова – возобновили работу два супермаркета сети «АТБ-маркет» на улице Дружбы Народов и Гвардейцев-Широнинцев.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете, а также рассказали, какие еще торговые заведения открыты в районе.
Так, на улицах Натальи Ужвий и Гвардейцев-Широнинцев работают аптеки сетей «9-1-1» и «МедСервис». Несколько павильонов «Посад», «Салтовский мясокомбинат» и магазины товаров для животных открыты на улицах Дружбы Народов и Гвардейцев-Широнинцев.
Также работает торговая площадка «Наталка» на улице Натальи Ужвий, магазин «Аврора мультимаркет» на улице Гвардейцев-Широнинцев.
Кроме этого, постепенно возобновляют свою работу и объекты быта, в частности, СТО и автомойка на улице Дружбы Народов, автомойка на улице Натальи Ужвий, парикмахерские на улицах Натальи Ужвий, Дружбы Народов. Также функционируют АЗС на улицах Дружбы Народов и Леся Сердюка.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 13:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Северной Салтовке – одном из самых разрушенных в результате обстрелов районов Харькова – возобновили работу два супермаркета сети «АТБ-маркет» на улице Дружбы Народов и Гвардейцев-Широнинцев.".