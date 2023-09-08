На Северную Салтовку возвращаются магазины, аптеки, СТО и парикмахерские

На Северной Салтовке – одном из самых разрушенных в результате обстрелов районов Харькова – возобновили работу два супермаркета сети «АТБ-маркет» на улице Дружбы Народов и Гвардейцев-Широнинцев.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете, а также рассказали, какие еще торговые заведения открыты в районе.

Так, на улицах Натальи Ужвий и Гвардейцев-Широнинцев работают аптеки сетей «9-1-1» и «МедСервис». Несколько павильонов «Посад», «Салтовский мясокомбинат» и магазины товаров для животных открыты на улицах Дружбы Народов и Гвардейцев-Широнинцев.

Также работает торговая площадка «Наталка» на улице Натальи Ужвий, магазин «Аврора мультимаркет» на улице Гвардейцев-Широнинцев.

Кроме этого, постепенно возобновляют свою работу и объекты быта, в частности, СТО и автомойка на улице Дружбы Народов, автомойка на улице Натальи Ужвий, парикмахерские на улицах Натальи Ужвий, Дружбы Народов. Также функционируют АЗС на улицах Дружбы Народов и Леся Сердюка.