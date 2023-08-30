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Еще два магазина возобновили работу в харьковских Пятихатках — мэрия

Общество 10:38   30.08.2023
Елена Нагорная
Еще два магазина возобновили работу в харьковских Пятихатках — мэрия

В Пятихатках — одном из наиболее пострадавших в результате активных боевых действий микрорайонов Харькова — 28 августа возобновили работу два магазина сети «Хазар»: на улицах Академика Курчатова и Академика Вальтера. В них можно купить бакалею, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и напитки.

Об этом сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета, а также рассказали, какие еще торговые заведения открыты в поселке.

Так, на улице Академика Вальтера есть небольшие продуктовые магазины «Посад», «Роганский мясокомбинат», а также магазин «Сухофрукты». Магазин «Кулиничи» работает на улице Академика Проскуры, «Кисет» — Академика Курчатова.

Приобрести лекарственные средства, гигиенические товары и другую медицинскую продукцию можно в аптеках «9-1-1» и «Сатурнфарм» (улица Академика Вальтера).

В магазине «Аврора мультимаркет» на улице Академика Вальтера — широкий ассортимент товаров для дома: столовая и кухонная посуда, средства гигиены и косметика, бытовая химия, товары для животных, домашний текстиль, канцтовары.

Также магазин непродовольственных товаров, зоомагазин и кафе работают на улице Академика Вальтера, а магазин обуви — на улице Гаркуши.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Пятихатках — одном из наиболее пострадавших в результате активных боевых действий микрорайонов Харькова — 28 августа возобновили работу два магазина сети «Хазар»: на улицах Академика Курчатова и Академика Вальтера. В них можно купить бакалею, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и напитки.".