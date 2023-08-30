Еще два магазина возобновили работу в харьковских Пятихатках — мэрия
В Пятихатках — одном из наиболее пострадавших в результате активных боевых действий микрорайонов Харькова — 28 августа возобновили работу два магазина сети «Хазар»: на улицах Академика Курчатова и Академика Вальтера. В них можно купить бакалею, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и напитки.
Об этом сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета, а также рассказали, какие еще торговые заведения открыты в поселке.
Так, на улице Академика Вальтера есть небольшие продуктовые магазины «Посад», «Роганский мясокомбинат», а также магазин «Сухофрукты». Магазин «Кулиничи» работает на улице Академика Проскуры, «Кисет» — Академика Курчатова.
Приобрести лекарственные средства, гигиенические товары и другую медицинскую продукцию можно в аптеках «9-1-1» и «Сатурнфарм» (улица Академика Вальтера).
В магазине «Аврора мультимаркет» на улице Академика Вальтера — широкий ассортимент товаров для дома: столовая и кухонная посуда, средства гигиены и косметика, бытовая химия, товары для животных, домашний текстиль, канцтовары.
Также магазин непродовольственных товаров, зоомагазин и кафе работают на улице Академика Вальтера, а магазин обуви — на улице Гаркуши.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 10:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Пятихатках — одном из наиболее пострадавших в результате активных боевых действий микрорайонов Харькова — 28 августа возобновили работу два магазина сети «Хазар»: на улицах Академика Курчатова и Академика Вальтера. В них можно купить бакалею, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и напитки.".