Где и какие супермаркеты, рынки и магазины открылись весной в Харькове

Руководители магазинов и аптек отстраивают поврежденные здания и помещения в наиболее разрушенных микрорайонах города, в частности, на территории Северной Салтовки, сообщили в мэрии Харькова.

Только в течение 1 квартала 2023 года возобновили свою работу два супермаркета сети «АТБ-маркет», открылись в отремонтированных помещениях несколько аптек сетей «911», «АНЦ», «Копейка», «МедСервис». Открываются маленькие магазины по продаже продуктов питания, мяса, молочных продуктов. Началась торговля на торговой площадке по ул. Натальи Ужвий.

В городе функционируют 12 гипермаркетов, 183 супермаркета, 35 торговых центров, в которых имеется широкий ассортимент товаров, бытовой техники, стройматериалов, разнообразный спектр услуг. «Десяточка», «Чудо-маркет», «Баскет», «Посад», «Арбуз», «Борисфен», «ХАЗАР», «Мак Маркет», «OPTI-маркет», «Маркет+» и другие, общее количество объектов которых составляет более 300 единиц.

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