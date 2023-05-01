Live
  • Понедельник 01.05.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.13
    • 🟢

Где и какие супермаркеты, рынки и магазины открылись весной в Харькове

Общество 17:48   01.05.2023
Оксана Якушко
Где и какие супермаркеты, рынки и магазины открылись весной в Харькове

Руководители магазинов и аптек отстраивают поврежденные здания и помещения в наиболее разрушенных микрорайонах города, в частности, на территории Северной Салтовки, сообщили в мэрии Харькова.

Только в течение 1 квартала 2023 года возобновили свою работу два супермаркета сети «АТБ-маркет», открылись в отремонтированных помещениях несколько аптек сетей «911», «АНЦ», «Копейка», «МедСервис». Открываются маленькие магазины по продаже продуктов питания, мяса, молочных продуктов. Началась торговля на торговой площадке по ул. Натальи Ужвий.

В городе функционируют 12 гипермаркетов, 183 супермаркета, 35 торговых центров, в которых имеется широкий ассортимент товаров, бытовой техники, стройматериалов, разнообразный спектр услуг. «Десяточка», «Чудо-маркет», «Баскет», «Посад», «Арбуз», «Борисфен», «ХАЗАР», «Мак Маркет», «OPTI-маркет», «Маркет+» и другие, общее количество объектов которых составляет более 300 единиц.

Читайте также: На Харьковщине вор украл карточку у инвалида и накупил товаров на 90 тысяч грн

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

17:17
Передал кухонную технику. Синегубов посетил кафе японца Фуминори в Харькове
16:39
Посадили на 5 лет. «Сдавал» россиянам позиции украинского ПВО в Харькове
15:02
В Харькове с 1 мая запретили посещать еще одно кладбище: причина
18:07
Только для групповых экскурсий. Харьковский зоопарк заработал с 30 апреля
14:51
В Харькове слышны взрывы: саперы разминируют участок у Северной Салтовки

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Где и какие супермаркеты, рынки и магазины открылись весной в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 17:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководители магазинов и аптек отстраивают поврежденные здания и помещения в наиболее разрушенных микрорайонах города, в частности, на территории Северной Салтовки, сообщили в мэрии Харькова.".