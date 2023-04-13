На Харьковщине вор украл карточку у инвалида и накупил товаров на 90 тысяч грн
В конце прошлого года в полицию обратился харьковчанин, который рассказал, что у него неизвестный похитил банковскую бесконтактную карточку и постоянно покупает разные товары в магазинах города, сообщает полиция Харьковской области.
Владелец карты – мужчина с ограниченными возможностями, поэтому он только через месяц понял, что происходит.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и распечатки транзакций и установили личность злоумышленника. Им оказался уроженец города Мукачево Запорожской области, 1979 года рождения, ранее уже судимый за подобные преступления. Сотрудники отдела криминальной полиции районного управления установили, что злоумышленник совершает покупки в крупных супермаркетах города. Приходит в магазины до 8 раз в день и обязательно что-то покупает, рассчитываясь банковской картой. На время задержания он уже успел приобрести товаров на сумму более 90 тысяч гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Злоумышленник утверждает, что нашел карточку на улице. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.
Материалы уголовного производства направили в суд.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В конце прошлого года в полицию обратился харьковчанин, который рассказал, что у него неизвестный похитил банковскую бесконтактную карточку и постоянно покупает разные товары в магазинах города, сообщает полиция Харьковской области.".