Харьковчанин украл лавочку из парка: вора остановили в комендатский час
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
10 апреля ночью во время комендантского часа на улице Тимирязева патрульные остановили автомобиль ВАЗ, на крыше которого водитель вез краденую лавочку из парка.
Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Харьковской области. Во время общения с правоохранителями харьковчанин признался, что похитил лавку из парка неподалеку и вез ее на свою дачу.
Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 апреля ночью во время комендантского часа на улице Тимирязева патрульные остановили автомобиль ВАЗ, на крыше которого водитель вез краденую лавочку из парка.".