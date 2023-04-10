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Харьковчанин украл лавочку из парка: вора остановили в комендатский час

Происшествия 13:44   10.04.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанин украл лавочку из парка: вора остановили в комендатский час Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

10 апреля ночью во время комендантского часа на улице Тимирязева патрульные остановили автомобиль ВАЗ, на крыше которого водитель вез краденую лавочку из парка.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Харьковской области. Во время общения с правоохранителями харьковчанин признался, что похитил лавку из парка неподалеку и вез ее на свою дачу.

Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 13:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 апреля ночью во время комендантского часа на улице Тимирязева патрульные остановили автомобиль ВАЗ, на крыше которого водитель вез краденую лавочку из парка.".