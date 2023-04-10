Харьковчанин украл лавочку из парка: вора остановили в комендатский час

10 апреля ночью во время комендантского часа на улице Тимирязева патрульные остановили автомобиль ВАЗ, на крыше которого водитель вез краденую лавочку из парка.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Харьковской области. Во время общения с правоохранителями харьковчанин признался, что похитил лавку из парка неподалеку и вез ее на свою дачу.

Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи.