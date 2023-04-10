«Искал что-то возле забора»: в Харькове поймали наркоторговца

9 апреля на улице Пантелеймоновской патрульной поймали предполагаемого торговца наркотиками.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Харьковской области. Правоохранители заметили парня и девушку, которые вели себя подозрительно. Потом парень начал искать что-то возле забора и поднял неизвестный пакет.

Полицейские подошли к гражданам для проверки. Вдруг мужчина резко начал бежать, но патрульные догнали его. Инспекторы провели проверку, во время которой обнаружили у парня пакеты с, вероятно, наркотическими веществами. Также при проверке телефона инспекторы обнаружили фото с местом нахождения пакетов с веществами. Парень признался полицейским, что в пакетах наркотическое вещество «соли».

Для установления обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи.