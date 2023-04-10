«Шукав щось біля паркану»: у Харкові зловили наркоторговця

9 квітня на вулиці Пантелеймонівській у Харкові патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції у Харківській області. Правоохоронці помітили хлопця та дівчину, які поводили себе підозріло. Згодом, хлопець почав шукати щось біля паркану та підняв невідомий пакет.

Поліцейські підійшли до громадян для перевірки. Раптом чоловік різко почав бігти, але патрульні наздогнали його. Інспектори провели перевірку, під час якої виявили у хлопця зіп пакети з, ймовірно, наркотичними речовинами. Також при перевірці телефона, інспектори виявили фото з місцем знаходження пакетів з речовинами. Громадянин зізнався поліцейським, що в пакетах наркотична речовина “солі”.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.