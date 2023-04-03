У Харкові «на гарячому» спіймали 20-річного «закладника»

У 20-річного харків’янина правоохоронці виявили готові для продажу розфасовані пакетики с психотропними речовинами.

Під час обшуку в будинку злочинця було виявлено розфасовані згортки з наркотичними речовинами канабіс та PVP, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Також вилучені електронні ваги, засоби для фасування, подрібнення та пакування, пристрої для вживання наркотичних засобів», – додали у поліції.

Правоохоронці розповіли, що злочинець через інтернет-магазин знаходив покупців, а в месенджерах після оплати повідомляв адреси та місця схованок наркотичних засобів.

Співробітники Нацполіції встановили ще 25 місць, де зберігалися психотропні речовини для потенційних покупців. Загалом вилучено 40 згортків з наркозасобами.

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