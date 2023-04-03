В Харькове «на горячем» поймали 20-летнего «закладчика»

У 20-летнего харьковчанина правоохранители обнаружили готовые к продаже расфасованные пакетики с психотропными веществами.

Во время обыска в доме преступника были обнаружены расфасованные свертки с наркотическими веществами каннабиса и PVP, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Также изъяты электронные весы, средства для фасовки, измельчения и упаковки, устройства для употребления наркотических средств», — добавили в полиции.

Правоохранители рассказали, что преступник через интернет-магазин находил покупателей, а в мессенджерах после оплаты сообщал адреса, где спрятал наркотические средства.

Сотрудники Нацполиции установили еще 25 мест, где хранились психотропные вещества потенциальных покупателей. Всего изъято 40 свертков с наркотиками.

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