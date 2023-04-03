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На Харьковщине разворовали полмиллиона при капремонте водовода

Общество 10:31   03.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине разворовали полмиллиона при капремонте водовода

Прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности инженеру, который должен был проконтролировать качество и объемы проведенных работ в Краснограде на Харьковщине.

«Свои должностные обязанности подозреваемый профессионально не выполнил. Он не проверил соответствие объемов и качества выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации на указанном объекте. Также инженер не проконтролировал соблюдение подрядной организацией при строительстве условий, предусмотренных Государственными строительными нормами и правилами Украины. «Закрыв глаза», он подтвердил факт выполнения работ, подписал и заверил своей печатью акты выполненных работ, в содержание которых включены перечень и объемы фактически не выполнявшихся работ и материалы, которые не применялись», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Таким образом государству нанесли ущерб, который оценивают в более чем 500 тысяч гривен.

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Все описанные события происходили в 2016 году. Тогда один из департаментов ХОГА заключил договор на проведение капремонта водогона с подрядчиком — ООО. Также департамент нанял инженера для проведения технического надзора за проведением работ. Результат этого надзора — подозрение инженеру в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 10:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности инженеру, который должен был проконтролировать качество и объемы проведенных работ в Краснограде на Харьковщине".