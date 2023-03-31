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Помещения в центре Харькова под арестом: подсанкционная фирма их перепродала

Общество 13:34   31.03.2023
Елена Нагорная
Помещения в центре Харькова под арестом: подсанкционная фирма их перепродала Фото: Харьковская облпрокуратура

Киевский райсуд Харькова арестовал нежилые помещения на улице Сумской в центре города стоимостью почти 144 миллиона гривен, находившиеся в собственности акционерного общества.

В начале февраля 2022 года между указанным АО и ООО был заключен договор, согласно которому недвижимость была передана в ипотеку ООО, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Решением СНБО Украины от 12 января 2023 года к указанному ООО на 5 лет применены персональные санкции, в частности временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими», — отмечают в ведомстве.

Однако в феврале 2023 года ООО продало нежилые помещения физическому лицу.

«Таким образом, вопреки требованиям законов Украины «О санкциях», «О нотариате», «О системе гарантирования вкладов физических лиц» состоялось противоправное отчуждение указанной недвижимости физическому лицу, чем нанесен ущерб государству в особо крупных размерах», — пояснили в прокуратуре.

Поэтому прокуратура обращалась в суд с ходатайством об аресте указанных нежилых помещений. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование постановления суда.

Также проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 13:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд Харькова арестовал нежилые помещения на улице Сумской в центре города стоимостью почти 144 миллиона гривен, находившиеся в собственности акционерного общества.".