Приміщення в центрі Харкова під арештом: підсанкційна фірма їх перепродала

Київський райсуд Харкова арештував нежитлові приміщення на вулиці Сумській у центрі міста вартістю майже 144 мільйони гривень. Причина – підсанкційна фірма не мала права їх перепродавати.

На початку лютого 2022 року між акціонерним товариством-власником приміщень та ТОВ було укладено договір, згідно з яким нерухомість була передана в іпотеку ТОВ, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Рішенням РНБО України від 12 січня 2023 року до зазначеного ТОВ на 5 років застосовані персональні санкції, зокрема тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дiї, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними”, – зазначають у відомстві.

Однак у лютому 2023 року ТОВ продало нежитлові приміщення фізичній особі.

“Таким чином, всупереч вимогам законів України «Про санкції», «Про нотаріат», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» відбулось протиправне відчуження зазначеної нерухомості фізичній особі, чим завдано шкоду державі в особливо великих розмірах”, – пояснили в прокуратурі.

Тому прокуратура зверталася в суд з клопотанням про арешт зазначених нежитлових приміщень. Наразі триває строк на апеляційне оскарження постанови суду.

Також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).