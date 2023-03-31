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“Старосту” села Студенок на Харківщині спіймали та повідомили йому про підозру

Події 12:50   31.03.2023
Олена Нагорна
“Старосту” села Студенок на Харківщині спіймали та повідомили йому про підозру

Правоохоронці викрили 54-річного чоловіка, який з червня минулого року під час окупації села Студенок Ізюмського району працював у ворожій адміністрації.

Місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з окупантами та фактично обійняв посаду “старосты” села, виконуючи всі вказівки псевдовлади, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Як розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловік роздавав жителям села гуманітарну допомогу від РФ, отримував в окупаційній адміністрації продукти та будматеріали. На посаді він перебував до вересня.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

29 березня чоловікові повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 12:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 54-річного чоловіка, який з червня минулого року під час окупації села Студенок Ізюмського району працював у ворожій адміністрації.".