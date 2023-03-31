“Старосту” села Студенок на Харківщині спіймали та повідомили йому про підозру

Правоохоронці викрили 54-річного чоловіка, який з червня минулого року під час окупації села Студенок Ізюмського району працював у ворожій адміністрації.

Місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з окупантами та фактично обійняв посаду “старосты” села, виконуючи всі вказівки псевдовлади, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Як розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловік роздавав жителям села гуманітарну допомогу від РФ, отримував в окупаційній адміністрації продукти та будматеріали. На посаді він перебував до вересня.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

29 березня чоловікові повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).