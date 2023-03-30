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Вивозив зерно з Харківщини до РФ: судитимуть директора підприємства

Суспільство 12:09   30.03.2023
Вікторія Яковенко
Вивозив зерно з Харківщини до РФ: судитимуть директора підприємства Фото: Харківська обласна прокуратура

Завершено спецрозслідування стосовно 55-річного директора підприємства з Куп’янського району Харківщини, який допомагав окупантам вивозити зерно з України до РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації селища Великий Бурлук директор місцевого підприємства, що здійснює вантажне перевезення співпрацював із військовими РФ.

Колаборант вивозив вантажівками зернові культур з територій Великобурлуцької та Вовчанської територіальних громад до Бєлгородської області.

Злочинця обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ).

Колаборанта судитимуть заочно.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 12:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершено спецрозслідування стосовно 55-річного директора підприємства з Куп’янського району Харківщини, який допомагав окупантам вивозити зерно з України до РФ.".