Вивозив зерно з Харківщини до РФ: судитимуть директора підприємства
Фото: Харківська обласна прокуратура
Завершено спецрозслідування стосовно 55-річного директора підприємства з Куп’янського району Харківщини, який допомагав окупантам вивозити зерно з України до РФ.
За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації селища Великий Бурлук директор місцевого підприємства, що здійснює вантажне перевезення співпрацював із військовими РФ.
Колаборант вивозив вантажівками зернові культур з територій Великобурлуцької та Вовчанської територіальних громад до Бєлгородської області.
Злочинця обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ).
Колаборанта судитимуть заочно.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершено спецрозслідування стосовно 55-річного директора підприємства з Куп’янського району Харківщини, який допомагав окупантам вивозити зерно з України до РФ.".