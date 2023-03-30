Вивозив зерно з Харківщини до РФ: судитимуть директора підприємства

Завершено спецрозслідування стосовно 55-річного директора підприємства з Куп’янського району Харківщини, який допомагав окупантам вивозити зерно з України до РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації селища Великий Бурлук директор місцевого підприємства, що здійснює вантажне перевезення співпрацював із військовими РФ.

Колаборант вивозив вантажівками зернові культур з територій Великобурлуцької та Вовчанської територіальних громад до Бєлгородської області.

Злочинця обвинувачують за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ).

Колаборанта судитимуть заочно.